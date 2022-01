Twitter congela la cuenta de congresista en EU por desinformar sobre Covid-19

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Twitter decidió suspender la cuenta de @mtgreenee de la representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene debido a que difundió información falsa sobre el coronavirus y de las elecciones del 2020.

Un portavoz de la compañía argumentó que esta decisión se tomó luego de que la congresista violara "nuestra política de desinformación sobre el Covid-19" en repetidas ocasiones.

No obstante, Greene aún conserva el acceso desde su cuenta oficial del Congreso @RepMTG. Por su parte, la funcionaria no se quedó callada y declaró que "las plataformas no pueden evitar que la verdad se difunda por todas partes. Las grandes tecnologías no pueden detener la verdad. Los demócratas comunistas no pueden detener la verdad. Estoy con la verdad y con la gente. ¡Venceremos!".

La red social había restringido en agosto el perfil de Marjorie Taylor después de que ella publicara un mensaje en el que sostenía que la campaña de vacunación estaba fracasando y no reducía la propagación del virus.

Twitter no explicó esta vez cuál fue el contenido que emitió la republicana que provocó la cancelación de su cuenta. En meses anteriores, la app también congeló el perfil de Donald Trump por haber llamado al atentado contra el Capitolio.

