No lo borres: WhatsApp ya te dejará editar mensajes enviados... pero con un tiempo límite

Ciudad de México.- Si de aplicaciones favoritas hablamos, WhatsApp se encontraría dentro del top 5 aún cuando en ocasiones ha sufrido caídas que dejan incomunicados a millones por horas. Si bien ha estado en el ojo del huracán por presuntamente tener poca seguridad para los usuarios, los desarrolladores de la misma siguen ofreciendo actualizaciones que nos hace mantenerla como la más usada en cuanto a mensajería instantánea se refiere.

Primero fue la opción de borrar mensajes enviados para todos los receptores (esto si era en grupos) con un tiempo de 45 minutos, el suficiente para pensar si lo que enviamos estuvo bien o al final terminamos por arrepentirnos. Luego fue la incorporación de stickers que llegó para quedarse y ahora la plataforma se vuelve a enfocar en el texto, pues dejará que los usuarios editen ese mensaje que ya se envió sin la necesidad de eliminarlo.

No obstante, es necesario aclarar que para poder editar los mensajes enviados, se tiene solo un límite de 15 minutos, ya que pasado ese tiempo no habrá más que hacer que borrarlo, lo que pondría en desventaja a quienes enviaron un mensaje largo pues habría que repetir todo de nueva cuenta. Eso si, aunque suene muy bonita la idea de editar aquello que enviamos y que quizá tenga errores ortográficos o alguna palabra que no vaya ad hoc, la edición podría no estar 100% garantizada, pues dependerá que la o las personas a las que les hayamos enviado el texto tengan el dispositivo encendido y sobre todo, actualizado, de los contrarío, la edición será solo ante nuestros ojos.

Cómo editar mensajes

La aducción estará disponible paulatinamente y para poder editar un mensaje previamente enviado, los usuarios deberán mantener oprimido el texto, esto arrojará el menú para destacar, responder, reenviar, copiar, reaccionar con un emoji, saber el horario en que se envió, leerlo con apoyo de la voz del equipo y próximamente editar. De ahí que no tenga mayor complicación, pero como se dijo previamente, será con base a la actualización y pruebas de Meta, empresa encargada de esta app, de liberarlo para todos los usuarios.

Derivado de la pandemia por Covid-19, WhatsApp se convirtió en una de las plataformas más usadas a nivel internacional, pues además de permitir enviar lo antes mencionado, también se pueden adjuntar fotos, documentos, notas de voz de larga duración, video llamadas entre otros, por lo que pese a la existencia de aplicaciones como Telegram, sigue siendo la más usada y como tal, la que más se debe renovar para seguir teniéndonos 'enamorados'.

