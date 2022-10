Funcionan igual y se caen menos: Apps para sustituir WhatsApp en tu teléfono

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Vivir sin pensar en hacer uso de la tecnología es actualmente impensable pues nos hemos hecho tan dependientes que, si algo llega a fallar, pensamos en que no hay nada que nos ayude y claro, el caos se apodera de nosotros. Justo como sucedió la madrugada de este martes 25 de octubre cuando la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp se cayó evitando que se enviaran o recibieran mensajes.

Meta, la empresa encargada del desarrollo de la app, además de otras plataformas como Facebook o Instagram, remarcó que se trató de un apagón internacional que fue solucionado tiempo después; sin embargo, muchos usuarios en especial los que del otro lado del mundo ya estaban activos, mostraron su coraje por la incomunicación que experimentaron, llevando a la empresa a ofrecer disculpas sin que esto hiciera alguna diferencia.

"Sabemos que la gente ha tenido problemas para enviar mensajes WhatsApp hoy. Hemos resuelto el problema y nos disculpamos por cualquier inconveniente", dijo un portavoz de Meta.

Foto: Pixabay

No obstante, se han vuelto tendencias otras apps que, aunque funcionan igual que WhatsApp no cuentan con la misma popularidad pero que podrían ser un poyo para cuando se vuelva a caer y claro, deje sin chats de dos vías a uno o más personas, en especial por la creación de grupos que durante la pandemia, fueron de los más populares dado que permitía que muchas personas estuvieran al tanto de todo sin la necesidad de repetir cada palabra en ventanas diferentes.

Telegram

Signal

Gmail

ICQ

iMenssage

Foto: Pixabay

Las aplicaciones que anteriormente te mencionamos, funcionan muy similar a WhatsApp y todas están disponibles en el sistema iOS y Android; sin embargo, en el caso de Gmail es bien sabido que se trata de un servicio de correo electrónico que, por suerte, cuenta con una ventaja de chat donde tus contactos podrán enviarte desde mensajes hasta archivos. Casi igual que como lo hace la plataforma de Meta y claro iMenssage es solo para aquellos con iPhone.

Esta caída afectó a dos millones de usuarios a nivel internacional, los cuales fueron notando que el servicio se restablecía paulatinamente siendo los que más demoraron aquellos que reportaron hasta cinco horas sin servicio. Por ello, para que no te afecte igual, te sugerimos instalar alguna de las mencionadas, agregar a tus contactos y con ello, no perderte de nada. Sol recuerda no compartir información sensible como números de cuenta, direcciones o alguna otra que comprometa tu integridad.

Fuente: Tribuna