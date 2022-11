Hallan asteroide de 1,6 kilómetros dentro del sistema solar; expertos lanzan macabra advertencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las premisas más comunes en las películas de ciencia ficción es ¿qué pasaría si un meteorito cayera en la tierra?, un ejemplo de ello fue el filme protagonizado por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, Don't Look Up; sin embargo, el hecho de que este escenario sea ejemplificado en una cinta no lo hace menos real, de hecho, recientemente, los expertos del observatorio de Chile localizaron tres asteroides en el interior del sistema solar.

De acuerdo con información presentada por el tabloide británico, Daily Mail, el hallazgo se realizó gracias a la cámara de energía oscura que se encuentra en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo en Coquimbo, en el país sudamericano. El artefacto ubico a los asteroides identificados como 2021 PH27 y 2021 LJ4, pero el que se robó los focos fue 2022 AP7, ¿la razón? Su gran tamaño, y es que, según los expertos el gigante mide cerca de 1,5 kilómetros, es por este motivo que es descrito como "potencialmente peligroso":

Expertos declaran a 2022 AP7 como un riesgo potencial

Según la información descrita en el medio científico The Astronomical Journal, los expertos tuvieron que esperar al crepúsculo para poder vislumbrar brevemente a los asteroides, debido a que se escondían en la luz del sol. El astrónomo del Laboratorio de Tierra y Planetas de la Institución Carnegie para la Ciencia, declaró que hasta la fecha han descubierto otros "25 asteroides con órbitas" similares a las que encontraron en el 2022 AP7.

Pese a ello, el gigante recién descubierto fue catalogado como de "riesgo", hecho que no había ocurrido en los últimos 8 años. También se supo que, debido a la órbita que maneja, la cual es similar a la tierra, puede llegar a tardar hasta 5 años en orbitar alrededor del sol. En el presente año, 2022 AP7 se encontraba a una distancia de 209 mil millones, 214 mil 720 kilómetros de la Tierra y se cree que no volverá a estar tan cerca hasta el 2027.

Los expertos niegan que un meteorito destruya a la tierra prontamente

Si bien, los expertos catalogaron a este asteroide como de cuidado, la realidad es que las posibilidades de una coalición con la tierra, a corto plazo, son improbables: "Poco a poco, con el tiempo, el asteroide comenzará a cruzar la órbita de la Tierra más cerca de donde está la Tierra", aunque este escenario se encuentra a varios siglos de distancia, por lo que, por ahora, un escenario similar a Don't Look Up es improbable.

Fuentes: Tribuna