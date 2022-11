Expertos revelan cómo lucirían las personas en el año 3000; este fue el escalofriante resultado

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Una pregunta que mucha gente se hace alrededor del mundo es sí el ser humano continuará evolucionando y, en caso de ser así, ¿cómo es que lo haría?, ¿Acaso luciría completamente diferente a como se ve ahora? Resulta ser que un equipo de científicos quiso responder a todos estos cuestionamientos y, tras hacer una serie de estudios, llegaron a una escalofriante conclusión.

Todo comenzó por la doctora Nikola Djordjevic, de Med Alert Help, quien en asociación con Toll Free Forwarding realizó un estudio basado en la opinión de diversos expertos en el tema, para luego recopilar todo lo descubierto en un diseño en 3D y el resultado los dejó estupefactos, ya que, el diseño no lucía para nada como un ser humano actual. De acuerdo con información del tabloide británico, Daily Mail, la persona tenía algunos rasgos producto de la exposición continúa a la tecnología como el celular, laptops y tablets.

Obtuvimos investigaciones científicas y opiniones de expertos sobre el tema, antes de trabajar con un diseñador 3D para crear un futuro humano cuyo cuerpo haya cambiado físicamente debido al uso constante de teléfono inteligente, computadoras portátiles y otras tecnologías

Fue así como nación 'Mindy', una mujer cuyas manos lucían como garras, sobre todo desde el lado del pulgar, el cual se adaptaría de mejor manera para sostener el teléfono celular. Por otro lado, los codos se doblarían hasta los 90 grados, dicha posición es la habitual para poder mirar el teléfono o la tablet: "Mantener el codo doblado durante mucho tiempo, la mayoría de las veces, mientras sostiene su teléfono, puede estirar el nervio detrás del codo y ejercer presión sobre él", declaró la experta.

Pero las extremidades no serían las únicas que se verían afectadas, ya que, el cuello y la espalda se volverían curvos, por lo que el ser humano tendría una especie de joroba, esto es debido a que, regularmente, las personas adoptan esta postura para poder observar sus computadoras o la pantalla de su celular: "Cuando está trabajando por horas y mirando nuestros teléfonos no solo resultará en espaldas encorvadas, sino también en cuellos más gruesos", declaró el doctor Daniel Riew del New York Presbyterian Orch Spine Hospital.

Así luciría 'Mindy'

Créditos: Toll Free Forwarding

Otro hecho que sorprendió a los expertos fue que 'Mindy' tenía una especie de doble parpado, mismo que le permite proteger sus ojos de la constante recepción de luz a la que las personas se exponen durante un día de trabajo. También se cree que su cerebro podría reducir su tamaño, mientras que su cráneo sería más grueso: "Los humanos pueden desarrollar un párpado interno más grande para evitar la exposición a la luz excesiva". Y tú ¿qué crees?, ¿piensas que el ser humano podría lucir así en miles de años?

Fuentes: Tribuna