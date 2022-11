Atención 'otakus': El NeverGear de 'Sword Art Online' es real; si pierdes morirías como en la serie

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El 7 de julio del 2012 se estrenó en Japón la serie de anime Sword Art Onlie, una curiosa historia que ganó gran popularidad rápidamente entre los otakus no solo nipones, sino de de muchas partes del mundo, incluso en México posee gran fama. La trama gira entorno a 'Kirigaya Kazuto', un jovencito de 14 años, que precisamente vivía en el año 2022, tiempo en el que fue lanzado a la venta un casco de realidad virtual conocido como NeverGear.

Este artefacto podía hacer que los usuarios disfrutaran de un juego MMORPG, con estilo medieval; sin embargo, una vez que las 10 mil personas, que consiguieron el codiciado casco, se conectaron a jugar, descubrieron que, cuando querían desconectarse no podían hacerlo; es entonces que el creador del visor revela que no hay forma de escapar de Arcade (nombre del juego) a no ser ganes o mueras, en el segundo caso unas ondas de microondas destruirían su cerebro, por lo que realmente perderían la vida.

NeverGear está enteramente basado en la serie de anime y manga 'Sword Art Online'

Si bien la trama creada por Reki Kawahara puede sonar bastante interesante para los fanáticos del anime y manga, la realidad es que el fundador de Oculus, conocido como Palmer Luckey, de 30 años, quiso traer a la realidad un aparato completamente basado en el que se puede ver en la historia protagonizada por 'Kirito' y compañía, incluso el visor se llama NeverGear, al igual que en la serie anteriormente mencionada.

El visor de Palmer luce completamente normal y de hecho es por lejos parecido al de la serie; sin embargo, tiene la cualidad llevar tres módulos de carga explosiva que pueden explotar el cráneo, de hecho, en la imagen se puede ver que, claramente, están apuntando a la frente del usuario. Según información del tabloide británico, Daily Mail, este artefacto letal se activa cuando detectan luces rojas, lo que alerta al dispositivo que el usuario perdió la vida en el juego.

NeverGear creado por Palmer Luckey, fundador de Oculus

Palmer declaró que el visor aún no está terminado y recién va a la mitad de su desarrollo, también adelantó que podrían faltar muchos años para que el NeverGear de la vida real esté 100 por ciento listo. El fundador de Oculus reconoció que, un aspecto que puede volver aburridos a los juegos, es que sabes que al final del día estarás bien, por lo que el dispositivo podría brindarle más emociones a los usuarios, aunque es posible que muy pocas personas o prácticamente nadie quiera probarlo en un escenario verdadero.

