Enhorabuena: Expertos descubren una nueva especie de tiburón; aún no es clasificado

Comparta este artículo

Canberra, Australia.- Hace aproximadamente cinco días trascendió la noticia de que un grupo de científicos descubrió una nueva especie de tiburón. Pese a que aún no obtiene un nombre científico, se cree que pertenece a la familia de tiburones cuerno pequeño, aunque resulta extraño, ya que, esta especie solo se encuentra en aguas profundas del Pacífico Occidental, Oriental y en el Índico, pero éste fue localizado en un lugar completamente diferente.

De acuerdo con algunos informes, el hallazgo fue realizado por un equipo de científicos de la Agencia Nacional de Australia, quienes se encontraban realizando un estudio de biodiversidad en el Parque Marino de Gascoyne, cuando identificaron al ejemplar. La noticia la dieron a través de un comunicado en la revista Australian National Fish Collection, donde declaró: "Al principio de la travesía recogimos un llamativo tiburón cuerno pequeño y rayado".

De acuerdo con las imágenes de Frederique Olivier, se aprecia que el tiburón es de tamaño pequeño, probablemente no mayor a 80 centímetros de largo, rayado y posee colores sobrios. Debido a que se trata de una especie completamente nueva, los científicos no tienen idea de su comportamiento. Actualmente, los expertos de la agencia científica australiana de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization cuentan con un modelo que estudiarán para describir a este espécimen.

Según información agregada en el comunicado, todo parece indicar que esta especie únicamente se encuentra en Australia, algo que, en primera instancia no sorprendió del todo a la comunidad científica debido a que esta zona del mundo es ampliamente conocida porque alberga una gran biodiversidad de especies: "Esta especie es única en Australia, pero aún no ha sido descrita ni bautizada. El espécimen que recogimos será muy importante para la ciencia porque lo utilizaremos para describirlo".

Cabe señalar que este no fue el único hallazgo reciente en especies animales, ya que, el pasado sábado, 10 de diciembre, el científico Martim Melo reveló que localizó a un nuevo espécimen de búho, bautizado como Príncipe Scops-Owl, debido a que fue hallado en la Isla de Príncipe; según las descripciones del experto, se trata de un ave de tamaño pequeño que produce una breve nota 'tuu' que se repite una vez por segundo.

Fuentes: Tribuna