De no creerse: Científicos reconstruyen el rostro del faraón Ramsés II; así es como lucía

Egipto.- La historia está llena de personas excepcionales cuyos nombres, seguramente, te sabes de memoria; sin embargo, esto no significa que conozcas su apariencia física, tal es el caso de Miguel Hidalgo, quien según algunos historiadores, la imagen del cura que se tiene hoy en día no es como lucía en realidad, dado a que en aquel entonces solo las personas de clase alta tenían acceso a un retrato, por lo que el 'Padre de la Patria' no habría tenido acceso a este tipo de lujos.

Este hecho se repite con personajes históricos de otros países y eras distintas, es por ello que los científicos de hoy en día han volcado toda su creatividad en lograr reconstruir los rostros de algunas de estas personas excepcionales. Recientemente, la Universidad del Cairo en colaboración con Reino Unido, se pusieron a trabajar en recrear el rostro del faraón, Ramsés II, quien habría sido el gobernante más poderoso del antiguo Egipto.

De acuerdo con algunos informes, la institución se encargó de crear el diseño con base en un modelo en 3D del cráneo momificado del soberano, con la finalidad de reconstruir sus rasgos faciales. Una vez finalizado este proceso, obtuvieron la imagen del faraón justo al momento de su muerte, por lo que decidieron alterar aún más la foto para, de esta manera, poder admirar la apariencia del monarca en su mejor época.

Fotografía de Ramsés II

Créditos: Face Lab LJMU via Pen News/ Daily Mail

La autora del estudio, Sahar Saleem, declaró que el rostro de Ramsés le parecía bastante hermoso: "Mi idea del rostro de Ramsés II fue influenciada por el rostro de su momia; sin embargo, la reconstrucción facial ayudó a poner un rostro vivo en la momia. Encuentro que la cara reconstruida es una persona egipcia muy hermosa con rasgos faciales característicos de Ramsés II: La nariz pronunciada y la mandíbula fuerte".

Por su parte, el laboratorio facial de la Universidad John Moore de Liverpool, Inglaterra, se encargó de tomar recrear la anamtomía facial partiendo del cráneo, hacía la superficie, lo que ayudó generar músculos y capas de grasa que, usualmente, se encuentran en la cara de cualquier persona: "Básicamente estamos construyendo la cara, desde la superficie del cráneo hasta la superficie de la cara, a través de la estructura muscular y capas de grasa y finalmente la piel", detalló la investigadora, Caroline Wilkinson.

