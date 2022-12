Expertos descubren objeto de más de 24 metros de largo en playas de Florida; desconocen su origen

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- En ocasiones, las grandes mareas oceánicas pueden esconder grandes secretos, algunos de ellos habrían sido creados por algún humano siglos atrás, pero por azares del destino terminaron perdidas en la historia. En ciertas ocasiones, vuelven a ser arrastrados a la orilla lo que termina por provocar un gran desconcierto entre la gente, tal y como ocurrió recientemente en Florida, Estados Unidos.

Como muchos sabrán, esta zona del país gobernado por Joe Biden fue fuertemente golpeada por huracanes como Ian y Nicole, mismos que provocaron que el oleaje incrementara mucho más de lo normal y, naturalmente, la masa de agua terminó por llevar objetos a la playa, aunque nada preparó a los expertos para presenciar lo que la corriente arrastró hasta tierra. De acuerdo con algunos informes, todo ocurrió en la última semana de noviembre, cuando algunos bañistas y salvavidas notaron algo fuera de lugar en Daytona Beach.

Según información del medio estadounidense, New York Times, los testigos observaron que, en la arena, había objeto alargado y estrecho de madera, el cual medía más de 24 metros. Como era de esperarse, las teorías sobre el origen y uso de este cuerpo comenzaron a invadir a las redes sociales en cuanto la noticia se viralizó; por un lado, hubo quienes consideraron que se trataba de un asiento para espectadores de las carreras de Nascar, ya que, hace algunos años hacían sus presentaciones en las cercanías.

Objeto tomado desde el aire

Créditos: Volusia County

Mientras que los amantes de la historia pensaron que se trataba de barco o un bote rudimentario de hace ya varios siglos; en tanto el portavoz de Volusia Country Beach Safety, Tamra Malphurs, se limitó a declarar que esto es un "misterio". El portavoz reclaró: "Esta erosión no tiene precedentes en este momento. No hemos visto este tipo de erosión en mucho tiempo. He estado en la playa probablemente 25 años, y esa es la primera vez que lo he visto expuesto".

Esta no es la primera vez que aparecen objetos extraños en las playas de Florida, tan solo dos años atrás, la tormenta tropical Eta llevó a las playas de St. Augustine, un barco del siglo XIX, el cual se estima podría ser un navío mercante con un peso de 317 toneladas, conocido como Caroline Eddy, el cual transportaba harina y otro tipo de productos e consumo diario. Cabe señalar que el objeto será investigado por las autoridades competentes durante los próximos días.

Fuentes: Tribuna