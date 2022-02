Inclusión llega a la tecnología: Siri tendrá voz no binaria con la nueva actualización

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actualización 15.4 del sistema operativo iOS permitirá a los usuarios de Apple hacer un cambio que algunos consideran se había tardado y es que la asistente virtual Siri podrá elegirse entre permanecer tal cual se conoce o bien, tener una voz no binaria, es decir, ahora este asistente no se identificará con un género específico.

Cabe destacar que en la versión en inglés del asistente ya se había revelado que podría ser cambiada por tres voces diferentes, todo con la finalidad de dar al usuario una mejor experiencia que ahora también involucra a la inclusión pese a que dos de las voces anteriores eran proporcionadas por actores afroamericanos.

Sin embargo, al incluir a un asistente no binario, el genero no quedará definido pues no hay uno con el que el nuevo Siri se sienta encasillado; incluso, es una persona de la comunidad LGBTQ+ la encargada de prestar su voz al nuevo asistente que, por el momento, está disponible solo en inglés.

En caso de querer incluirlo para todos los usuarios de Apple, la compañía reveló que será a finales de marzo cuando se pueda elegir entre esta o más voces, pues al momento se trata solo de una versión beta que parece ser bien aceptada.

A modo de remate, esta actualización informó que el reconocimiento facial también incluirá que los usuarios puedan desbloquear teléfonos u otros gadgets usando cubrebocas, algo que también ha sido bien recibido por la audiencia sobre todo al considerar que este insumo médico sigue siendo obligatorio en muchos países.

