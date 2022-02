WhatsApp permitirá al usuario reaccionar a los mensajes, como en Instagram o Messenger

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El sitio especializado WABetaInfo publicó un tuit en el que muestra una captura de pantalla sobre cómo se verán las reacciones en una conversación de WhatsApp, de manera similar a Instagram y Messenger, mismas que llegarán a la app tanto en iOS como en Android.

De esta manera se confirma la existencia de la nueva función para poder reaccionar con emojis a los mensajes recibidos, como se observa en la pantalla. La plataforma busca incorporar esta acción para que las personas puedan comunicarse a través de esta nueva experiencia en WhatsApp.

Hasta el momento, lo que se sabe de esta función es que el usuario podrá pulsar el mensaje y ver las diferentes opciones que la app nos da para reaccionar al mismo, entre ellos los clásicos Me gusta, Me entristece, Me divierte, Gracias, Me sorprende y Me encanta, parecidos a lo que podemos ver en las otras plataformas del grupo Meta.

Este tipo de reacciones ya están en otras aplicaciones como Telegram, y ha sido bien recibida. En cuanto a la seguridad, los mensajes mantendrán un cifrado de extremo a extremo tras la llegada de esta nueva función, así como las copias de seguridad.

Cuando un usuario reaccione a tu mensaje te llegará una notificación, y si eso te resulta molesto, podrás desactivarlas, tanto en conversaciones individuales como para los grupos; de la misma manera se puede elegir un tono específico para las mismas.

Se desconoce cuándo estará disponible esta función para los usuarios en general, pero la recomendación es siempre tener actualizado WhatsApp para estar al pendiente de su lanzamiento.

