¡Tómalo en cuenta! Celulares emitirán la alerta sísmica ante posible temblor; así funcionará

Ciudad de México.- El pasado viernes 18 de marzo, los sistemas de altavoces instalados en toda la Ciudad de México se activaron debido a que se registró un sismo de magnitud 4.8 en el puerto de Acapulco, acción que permitió que los habitantes de la capital pudieran contar con tiempo suficiente para evacuar casas habitación, recintos educativos u oficinas a fin de buscar el punto más seguro en caso de tratarse de un sismo fuerte.

A pesar de haber funcionado con normalidad y ser escuchados por todos los capitalinos, se ha informado que este sistema de alarma también estará disponible en celulares, por lo cual en caso de estar en un sitio con mucho ruido o bien, haber fallas en el sistema, se tendrá esta opción para mantenerse seguros.

Por si fuera poco, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) reveló que esta mejora no será exclusiva de la CDMX, sino que servirá para los celulares de todo el país y no será necesario contar con una red de Internet, situación que permite garantizar protección a todos los mexixntos ante estos fenómenos naturales que no se pueden predecir.

Para que un celular pueda emitir la alerta, el SASMEX detalló que se necesita que el teléfono móvil cuente con la tecnología Cell Broadcast, misma que básicamente está en todos los celulares que se ofertan en el mercado.

Al detectarse un posible sismo fuerte, las ondas que emite la tecnología antes mencionada alertarán al usuario sobre el movimiento de tal manera que sin importar factores como tráfico, saturación o desastres naturales, la alerta habría llegado a los usuarios afectados

La alerta sísmica también sonará a fin de llegar a más ciudadanos, pues cabe recordar que esta brinda protección en ciudades como Guadalajara, Morelia, Colima, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, además de la capital mexicana.

