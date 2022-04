¡Por fin! Twitter confirma que trabaja en nueva función que permitirá editar publicaciones

Ciudad de México.- Twitter confirmó que se encuentran trabajando desde hace un año en un botón para editar tuits, aunque no se especificó cuándo llegará la función.

Por medio de una publicación desde la cuenta Twitter Commons, se informó que próximamente llegará la esperada herramienta, aunque la compañía descartó que esta mejora esté relacionada con Elon Musk, CEO de Tesla.

Ahora que todos preguntan... sí, ¡hemos estado trabajando en una función de edición desde el año pasado! No, no sacamos la idea de una encuesta; estaremos iniciando las pruebas dentro de @TwitterBlue Labs en los próximos meses para saber qué funciona, qué no y qué es posible”, detalló la empresa en la red social.