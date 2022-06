Netflix confirma que trabaja en nuevo plan económico con comerciales para usuarios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De manera oficial, Netflix anunció que se encuentra en vías de construir un plan con anuncios, para lo cual también está en pláticas con socios potenciales de ventas publicitarias, reveló su CEO Ted Sarandos, en el marco del festival de Cannes. Dichas declaraciones fueron retomadas por The Hollywood Reporter, donde cubrieron una ponencia pública del ejecutivo, quien adelantó algunos detalles acerca del plan económico.

Sarandos explicó que los dos objetivos del nuevo plan son recuperar a los usuarios que han dejado de pagar el servicio debido al precio y llegar al gran mercado de masas. Si bien Netflix y demás plataformas son populares, su alcance sigue siendo menor al de la televisión, por lo que el ejecutivo afirma que la nueva modalidad permitirá a la compañía llegar al mercado masivo; de acuerdo con él, los espectadores de streaming son aproximadamente el 10 por ciento de quienes consumen televisión, por lo que aseguró "hay mucho espacio para crecer".

Tan solo en México hay 71.5 millones de usuarios de televisión abierta, de acuerdo con el IFT, a comparación de 12 millones de suscripciones, de acuerdo con cifras de The CIU. El IFT señala que un 74 por ciento del consumo de streaming se hace en el modelo de suscripción, seguido muy de cerca con un 71 por ciento del modelo de publicidad. En la charla de Cannes, Sarandos mencionó que el modelo de publicidad se mantendrá manera separada de las suscripciones actuales, por lo que quienes paguen por alguno de los planes existentes, en ningún momento se verán expuestos a la publicidad.

Anteriormente, una nota interna de Netflix, la cual fue filtrada a The New York Times, indicó que la nueva suscripción estaría lista para finales del 2022, pero esa posibilidad no fue confirmada por el ejecutivo. La noticia llega el mismo día que Variety reportó que siguen los recortes de la compañía y de acuerdo a los exempleados, la empresa les ha dicho que se están despidiendo a cerca de 300 personas, lo cual confirmó Nao Nguyen, portavoz de Netflix a The Verge: "Mientras continuamos invirtiendo significativamente en nuestro negocio, hicimos estos ajustes para que nuestros costos crezcan en línea con nuestro crecimiento más lento en ingresos".

