Disney+ presenta el nuevo control parental en México para contenido adulto de Marvel y Star Wars

Ciudad de México.- Además de que este día de las series de Marvel pasaron de Netflix a Disney+, la plataforma añadió la función del control parental a su servicio, con lo cual los adultos podrán evitar que los pequeños accedan a contenido inapropiado para su edad. A partir de este 29 de junio, al abrir la aplicación, se nos avisará que la nueva opción está disponible y nos cuestionará si queremos cambiar nuestro perfil a la clasificación para adultos, para tener acceso a todo el contenido, o si queremos mantener el perfil infantil.

En caso de que hagamos el cambio, nos pedirá la contraseña de la cuenta para poder aplicarlo, además, nos da la opción de crear un PIN numérico para que otros usuarios de la cuenta no tengan acceso a este perfil. Posteriormente, nos preguntará si queremos cambiar la configuración de los demás perfiles de la cuenta de una vez; podemos omitir el paso y con eso ya tendremos acceso al catálogo con todo el contenido disponible.

Inmediatamente veremos series como 'Daredevil', 'Jessica Jones' y 'The Punisher' como destacadas, al ser los estrenos recientes de la plataforma, pero del catálogo infantil se retiraron películas de Star Wars, Marvel y el contenido de National Geographic, dejando a los niños con animaciones y programas para adolescentes. Cabe mencionar que en la cuenta infantil el fondo es azul, mientras que el adulto es negro, además de la diferencia de contenido.

Adicionalmente, nos permite bloquear la salida del perfil para niños, donde pedirá que se ingrese un código en la pantalla, para evitar que el menor vaya a otro perfil; no se podrá acceder a la configuración de la plataforma desde un perfil infantil. Fichas de algunas series ya aparecen con la clasificación 18+, aunque algo curioso es que ciertas películas de Marvel y Star Wars, que son 13+ o 14+, no necesariamente cien por ciento para adultos, ya no están en el perfil infantil, por lo que Disney no las considera apropiadas; un perfil sin control parental puede ingresar en cualquier momento a la configuración de su perfil y los demás para ajustar el acceso a este contenido, además de establecer el PIN y la protección para evitar la salida de un perfil infantil.

Fuente: Tribuna