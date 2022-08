Problemas para HBO: Tras cancelar 'Batgirl' y 'Scoob!', desaparecen 6 películas del catálogo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de acaparar los titulares en las últimas 24 horas por la cancelación de películas como 'Batgirl' y ‘Scoob!: Holiday Haunt’, que estaban prácticamente terminadas, HBO Max sigue reportando cambios en la plataforma luego de que desaparecieran seis películas de Max Original, sin previo aviso, y hasta se ha rumorado que la plataforma podría desaparecer, aunque todavía no ha habido una respuesta por parte de la compañía.

Scoob!: Holiday Haunt, secuela de la película de 2020, fue archivada por el estudio por causas no reveladas, y tenía un presupuesto de 40 millones de dólares; la cinta fue mostrada por primera vez en un video a finales del 2021, cuando HBO Max reveló las producciones que presentaría este año. En el caso de Batgirl, la película contó con un presupuesto original de 75 millones de dólares, el cual ascendió hasta 90 por los excedentes del Covid-19; tenía a la actriz Leslie Grace como protagonista, además de actores de la talla de Michael Keaton, JK Simmons y Brendan Fraser en el reparto.

De acuerdo con varios analistas, el problema con la película de DC es que se hizo para seguir apoyando a HBO Max, y que David Zaslav, CEO de Discovery, quiere que la estrategia de Warner sea estrenar sus películas en los cines antes de que lleguen al streaming. Los directivos consideran que Batgirl es un proyecto lo suficientemente grande para llegar al cine, pero tampoco es tan pequeña para ser exclusiva de una plataforma, pero el problema es que mientras no se estrene, no se podrán monetizar.

Sorpresivamente, la compañía eliminó de su catálogo seis producciones exclusivas de Warner: Moonshot, Superintelligence, The Witches, An American Pickle, Locked Down y Charm City Kings, todas con la etiqueta Max Originals. Otro caso es el de House Party, protagonizada por LeBron James, que estaba programada para estrenarse el 28 de julio, pero nunca se lanzó ni aparece en el calendario de estrenos; de acuerdo con Variety, este podría servir para eliminar las obligaciones de pago por contenido en películas o series que tengan un desempeño bajo.

Circuló el rumor de que la HBO Max desaparecería para regresar a ser un canal de televisión de paga, aunque también se dijo que se uniría a Discovery+. Posteriormente se dijo que el servicio de streaming combinará el contenido de Warner y Discovery, pero que no tendrá ni HBO ni Discovery como nombre; se reportó el despido del 70 por ciento del personal de HBO Max.

