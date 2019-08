¡Adiós al estigma! Amar a los gatos no te hace más depresivo, ansioso o solitario

Estados Unidos.- Una investigación de la Universidad de California arrojó que no existe evidencia de que las personas con gatos como mascotas sean desproporcionadamente depresivas, ansiosas o solitarias, por lo que el estereotipo de la "señora loca de los gatos" no tiene sustento alguno.

Académicos descubrieron que los dueños de felinos no sufren problemas mentales o sociales en mayor medida que aquellos que tienen perros o que no tienen ninguna mascota.

Esto a pesar del hecho de que "a los gatos y dueños de gatos se les atribuyen regularmente rasgos negativos de personalidad".

No encontramos evidencia que sostenga el estereotipo de ‘señora loca de los gatos’: Los dueños de gatos no difirieren de otros en cuanto a síntomas de depresión, ansiedad o sus experiencias en relaciones cercanas referidas por ellos mismos. Por lo tanto, nuestros descubrimientos no encajan con la noción de que los dueños de gatos son más depresivos, ansiosos o solitarios”, indica el reporte de la investigación.