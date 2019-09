Alerta: Conoce la nueva forma que existe para hackear tu WhatsApp

Ciudad de México.- Según la Organización de Consumidores y Usuarios, recientemente se reveló una nueva forma de hackeo en WhatsApp la cual consiste en un simple mensaje.

El engaño que se ha descubierto involucra una cadena de mensajes de texto, los cuales se recibe bajo el título de 'Saludos de WhatsApp'.

Expertos informan que este es un caso de phishing, es decir, que intentan controlar la cuenta de un usuario y además acceder a datos, contactos y conversaciones.

Si tú no has solicitado este mensaje es que o alguien ha metido por error tu número de teléfono cuando intentaba verificar su cuenta o que alguien está tratando de acceder a tu cuenta de manera ilegítima. En cualquier caso, es muy importante que no abras el enlace", explicó la OCU.