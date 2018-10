¡Alerta! Estas apps saben tu ubicación exacta aunque desactives la función

Ciudad de México.- Los celulares, así como tabletas y otros dispositivos móviles, tienen acceso a nuestra ubicación, eso lo sabemos casi todos, y sobre este tema, hay dos tipos de personas: las que mantienen encendido el botón de localización y las que prefieren tenerlo apagado "para evitar dejar huella de sus pasos en la red". Pero eso resultó ser totalmente falso.



La función "no rastrear" o "no compartir ubicación" (Do Not Track DNT por sus siglas en inglés) no permite que terceros envíen información a compañías de análisis, publicitarias y de servicios. Sin embargo, no todas las aplicaciones que tienes descargadas en tu celular respetan tu decisión de privacidad.

Yahoo y Twitter inicialmente dijeron que lo respetarían, pero luego lo abandonaron. Los sitios más populares en Internet, desde Google y Facebook hasta Pornhub y xHamster, nunca lo honraron. Facebook dice que si bien no respeta a DNT, sí "proporciona múltiples formas para que las personas controlen cómo usamos sus datos para publicidad", citó el sitio Gizmodo.

De acuerdo con Me and My Shadow, el acceso a la ubicación del usuario está disponible incluso sin acceso a Internet. Con la ubicación se hace una recolección de información que permite a otros saber quién eres, así como tu estilo de vida.

¿Quieres saber qué más pueden saber de ti?

Dónde vives, estudias o trabajas y con quiénes te relacionas, pues la ubicación de tus amigos, conocidos y familiares también están disponibles y si frecuentan los mismos lugares en los mismos horarios se puede determinar qué tipo de relaciones tienes con otros.



Ahora bien, la información que se recaba desde tu ubicación puede ser vendida con diferentes fines a empresas para mejorar el contenido de información que recibes, ya que el contenido se relaciona de acuerdo a tus gustos e intereses.



Pinterest, baycloud, Medium y Healthcare.gov son algunas de las redes sociales que respetan tu privacidad, de acuerdo con la página All about DNT.

Twitter: Señala que dejó de utilizar el DNT, ya que no se ajustó con otras industrias. Ahora tus datos se utilizan para personalizar tu contenido de acuerdo con tu ubicación, controlar y personalizar los anuncios que te muestra la red social, así como personalización de tus datos.



Señala que dejó de utilizar el DNT, ya que no se ajustó con otras industrias. Ahora tus datos se utilizan para personalizar tu contenido de acuerdo con tu ubicación, controlar y que te muestra la red social, así como personalización de tus datos. Google Ghrome : Destaca que la opción DNT está desactivada de forma predeterminada. El uso de tus datos variará dependiendo de los sitios web que visites. Sin embargo, la recopilación de datos es para mejorar la seguridad y el contenido que te muestran.



: Destaca que la opción DNT está desactivada de forma predeterminada. El uso de tus datos variará dependiendo de los sitios web que visites. Sin embargo, la recopilación de datos es para mejorar la y el contenido que te muestran. Yahoo: Comenta en su blog que después de ser la primera empresa en implementar el DNT busca brindar a los usuarios una experiencia personalizada por lo que se dejó de usar.