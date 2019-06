¡Alerta millennials! WhatsApp traerá increíble función que te facilitará la vida

Ciudad de México.- La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp sorprendió a sus usuarios con la noticia de una nueva función. La app, que es propiedad de Facebook, permitirá compartir los estados en cualquier otra aplicación instalada en el smartphone.

El rumor ya circulaba desde hace tiempo, pero ahora el sitio The Verge asegura que la funcionalidad nueva ya está en fase beta, por lo que los miembros que estén suscritos al programa de pruebas ya pueden probarla.

Para compartir los estados (y así hacer dos cosas al mismo tiempo), se podrá hacer directamente desde WhatsApp a Facebook o a través del icono de 'Compartir', para poder enviarlo a cualquier otra app instalada en tu celular.

Según el mismo sitio, no hay que temer el robo de datos pues el uso de esta nueva funcionalidad no enlaza tu numero telefónico con la cuenta. Todo el proceso se realiza en el propio dispositivo mediante una serie de APIs de WhatsApp las cuales también son utilizadas por otras aplicaciones. Facebook, por lo tanto, no recopila ninguna información extra con el uso de esta nueva función.