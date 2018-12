Anuncian descuento en juegos de 'PlayStation 3' y 'PlayStation 4'

Ciudad de México.- Muchos de los títulos disponibles para PlayStation 4 fueron puestos con descuentos impresionantes de hasta un 80 por ciento por parte de Sony, parte de una inesperada venta flash en su tienda oficial, así que pasen a ver qué se pueden llevar.

Los descuentos incluyen varias franquicias premium como alguno de los favoritos: el alocado Grand Theft Auto (GTA), el asesino silencioso Hitman, el entretenido Metal Slug, la eterna rivalidad de templarios y asesinos en Assasin’s Creed, el shooter Battelfield, quemada de llantas en Need For Speed, el miedo de Resident Evil, las mejores técnicas de Street Fighter, las retas entre amigos de The King Of Fighters, etc.

En total son 279 títulos los que se encuentran en oferta, así que seguro encuentras alguno de tus favoritos a un excelente precio. Entre las ofertas también hay título para PS3, para PS VR y accesorios en la tienda.

Date una vuelta a la tienda oficial de PlayStation, sin duda esta es una gran oportunidad.