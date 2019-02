Apple desarrolla un servicio de noticias donde ganaría 50% en ingresos

California, EU.- El próximo 25 de marzo Apple podría estar presentando Apple News, un nuevo servicio de suscripción de noticias, así lo informó Buzzfeed.

Sin embargo, The Wall Street Journal, indicó que la empresa aún no ha llegado a un acuerdo con los editores, ya que estos no están contentos con los planes de Apple de quedarse con el 50 por ciento de los ingresos del nuevo servicio

Además, la empresa de Tim Cook no planea compartir con los socios la información personal de los usuarios, en particular, sus direcciones de correo electrónico y datos de tarjetas bancarias.

Asimismo, las ediciones temen que el nuevo servicio de Apple les prive de su público de pago, incluso a costa de precios bajos.

Se planea que la suscripción al 'Netflix de las noticias', en el cual a cambio de un pago mensual los usuarios podrán leer una cantidad ilimitada de materiales de diferentes ediciones.