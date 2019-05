Así puedes recuperar tus fotos borradas en Whatsapp de manera rápida

Ciudad de México.- ¿Te ha pasado que compartes memes y fotos con tus contactos de Whastapp, y tiempo después notas que estos aparecen difuminados como si los hubieses borrado?

Una opción para recuperarlos es abrir sesión en WhatsApp web en una computadora. En ocasiones aquellas fotografías que ya no están disponibles en los chats de nuestro celular sí aparecen en la versión web de la aplicación, pudiendo así descargarlas desde ahí. Si la imagen ya no esté disponible aparecerá el mensaje "La foto ya no está en tu teléfono".

Si lo anterior no funcionó será necesario utilizar una opción disponible desde el año pasado donde mediante una actualización se aumentó el periodo de tiempo en que puedes recuperar los contenidos multimedia que hayas eliminado por medio de la copia de seguridad. Anteriormente WhatsApp solo ofrecía 30 días para descargarlos y los servidores no se saturaran.

Para restaurar la copia es necesario primero borrar los datos de WhatsApp para empezar de cero o, directamente, reinstalar la aplicación. En este proceso se nos preguntará si queremos restaurar la copia de seguridad guardada, por lo que tenemos que aceptar y esperar a que se recuperen todos los archivos.

Si nada de lo anterior solucionó el problema también existe la posibilidad de utilizar aplicaciones especializadas como DiskDigger, que puede restaurar 'thumbnails' o versiones a menor tamaño que las imágenes originales.