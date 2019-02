Cerebros de mujeres serían 'más jóvenes' que los de hombres

Washington, EU.- Investigadores estadounidenses descubrieron que, al menos en una medida, los cerebros de las mujeres serían biológicamente 'más jóvenes', en promedio tres años, que los de los hombres de la misma edad.

Científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington analizaron escáneres cerebrales de más de 200 adultos, observando específicamente una medida del metabolismo del cerebro que se sabe cambia con la edad.

Encontraron que, en función de esos niveles metabólicos, los cerebros de las mujeres parecían ser tres años más jóvenes, en promedio, que los de los hombres con la misma edad cronológica.

Los hallazgos, publicados en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sugieren que tener un cerebro metabólicamente más joven podría brindar a las mujeres “un cierto grado de resistencia a los cambios relacionados con el envejecimiento".

Esto, a su vez, ayudaría a explicar por qué las mujeres experimentan una disminución menor en la capacidad de pensamiento a medida que envejecen, escriben los investigadores en un artículo, en el cual advierten que los resultados de este estudio aún deben ser confirmados por otros de seguimiento.

"No sabemos lo que significa", dijo el doctor Manu Goyal, autor principal de la investigación y profesor de radiología en la Escuela de Medicina, aunque estimó que ello explicaría por qué “las mujeres no experimentan tanto deterioro cognitivo (como los hombres) en años posteriores.