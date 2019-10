Chekm8, la falla de Apple que pone en riesgo la seguridad de sus iPhones

Ciudad de México.- Hace unos días se dio a conocer una nueva vulnerabilidad de grandes proporciones para Apple, pues afecta a todos los dispositivos de la marca californiana con los chips que van desde el A5 hasta el A11. Es decir, podría afectar a los dispositivos iOS desde el modelo 4S, cuyo lanzamiento fue en 2011 hasta el iPhone X, que salió a la venta en 2017.

Este problema consiste en una falla explotable (o exploit, en inglés) que ha sido llamada checkm8 y la cual podría conducir a un jailbreak permanente sin la posibilidad de desbloquearlo, pues se aloja en una memoria de sólo lectura, lo cual hace imposible que Apple pueda corregir el problema, ya que ninguna actualización de software tendría efecto sobre ese aspecto para solucionarlo.

Realizar el jailbreak a un iPhone le permite a los usuarios personalizar sus dispositivos y ejecutar aplicaciones que no están respaldas por Apple y, por lo tanto, no se encuentran en su App Store. La compañía ha mencionado que este tipo de modificaciones no están autorizadas, ya que pueden llevar a vulnerabilidades de seguridad, caídas en el dispositivo y pérdida de datos.

Para este caso, la vulnerabilidad le podría dar acceso profundo a los piratas informáticos para acceder a los dispositivos iOS. Sin embargo, aún es temprano para encender las alarmas, pues, según el portal especializado The Verge, no existe un jailbreak real que aproveche este problema, lo cual significa que todavía no es posible descargar la herramienta y descifrar el dispositivo.