Comer un huevo al día eleva el riesgo de un ataque cardíaco o derrame cerebral

Estados Unidos.- Según un informe publicado en la revista The Journal of the American Medical Association, señala que consumir un huevo diario eleva los riesgos de un ataque cardíaco o un derrame cerebral en los adultos, y debido a ello las posibilidades de una muerte prematura.

El estudio señala que, consumir 300 miligramos de colesterol dietético por día, aproximadamente es lo que contiene un huevo, podría tener un incremento del 17 por ciento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de 18 por ciento en las posibilidades de muerte por otras causas.

El mensaje final es realmente sobre el colesterol, que es alto en los huevos y específicamente en las yemas", explicaron.

Como parte de una dieta saludable, las personas deben consumir cantidades más bajas de colesterol".

Aunque este estudio no prohíbe el consumo de huevos, si da el consejo de limitar la ingesta de alimentos ricos en colesterol.