Con esta aplicación descubre los próximos estrenos de Netflix

Ciudad de México.- Si eres un amante de Netflix y quieres estar más informado sobre los estrenos y a la vez de los contenidos que saldrán de la plataforma, existe una aplicación perfecta para ti.

La app en cuestión se llama Upflix, y la puedes descargar oficialmente desde la Google Play Store.

Este programa para celular sirve de la siguiente manera, una vez que lo has descargado, ábrelo e introduce tu cuenta vigente de Netflix, cabe recalcar que si tu cuenta no está activa, no funcionará.

Una vez abierta la aplicación, te encontrarás con dos pestañas una de 'Nuevo' y otra de 'Caducado', en esas sección podrás descubrir lo que está próximo a ser estrenado y lo que será sacado del catálogo.