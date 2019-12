Conoce sobre la necesidad y las ventajas de la formación online

Ciudad de México.- El ascenso y la innovación en las nuevas tecnologías ha permitido que internet “democratice” la sociedad. Gracias a internet, casi cualquier persona, aunque esto es un tanto irreal comentarlo así, con mucho esfuerzo y sacrificio puede hacer carrera profesional casi sin realizar grandes inversiones.

En el ámbito de la formación, si estás pensando en hacer un curso o iniciar estudios superiores, la formación online gana cada vez más adeptos. Esta evolución se ha producido por varios motivos, pero podemos destacar varios de ellos.

Uno es obvio, el crecimiento y la normalización de internet en nuestro día a día y la necesidad creciente de formarse y reinventarse de forma continua. Debido al entorno cada vez más cambiante que vivimos y la necesidad de adaptarse a la pedagogía de la incertidumbre.

A esto se suma la facilidad de compatibilizar la formación online con el resto de las obligaciones laborales o familiares, reducir los desplazamientos o acceder a una formación de calidad a un precio más económico.

¿Cuáles son las ventajas de estudiar en línea?

La formación online es compatible con otras obligaciones. Ya no existe una edad máxima para estudiar y cada vez es más imprescindible seguir un plan de formación para estar al día en las profesiones que se ejercen o, incluso, reinventarse. Muchos alumnos, cuando se plantean realizar un curso o iniciarse en estudios superiores tienen que valorar si va a ser compatible con el resto de obligaciones (trabajo, familia y momentos de ocio).

La formación online facilita a quienes la practican seguir formándose y poder gestionar su tiempo como ellos consideren oportuno. Cuando hay otras obligaciones que impiden dedicar las horas centrales del día al estudio, no es fácil asistir a un centro de formación presencial.

En este sentido, estudiar en uvm en línea ofrece la posibilidad de matricularse en disciplinas como Administración, Mercadotecnia, Ventas en línea, Diseño, Moda, Arquitectura o Gestión e Innovación Hotelera y Turística, entre otras.

Este centro cuenta con más de 55 años de experiencia en el ámbito educativo y es la universidad privada más grande de México. En su trayectoria, la Universidad del Valle de México siempre se ha caracterizado por tratar de introducir procesos innovadores a sus métodos, y la formación online es solo uno más de estos métodos.

Más allá de la compatibilidad con otras obligaciones, otro de los factores que hace que muchos alumnos decidan estudiar online es el ahorro que supone frente a la formación presencial. Los cursos online, cuando no se trata de formación reglada de carácter universitario, suelen ser más baratos que los presenciales, ya que el centro de formación puede optimizar mucho más sus recursos.

No obstante, hay que dejar claro que los cursos que se anuncian como gratuitos, si no provienen de administraciones públicas, no suelen ser confiables. Para que un curso sea de calidad, los buenos materiales y el buen soporte por parte de los profesores conlleva asumir un coste.

Y al ahorro por la diferencia de precio entre los cursos online y los presenciales se le suma el ahorro debido a que con la formación online se puede estudiar desde casa sin tener que desplazarse.

Formación online, una opción recomendable si no se vive en grandes ciudades

En los últimos siglos, y especialmente en las últimas décadas, se ha producido un éxodo poblacional desde el campo a las grandes ciudades ha sido una constante, una patente. Sin embargo, no todo el mundo vive en las grandes ciudades y cada vez son más personas las que hacen el camino de vuelta, pasan de la ciudad a áreas más periféricas: por cuestiones de calidad de vida, procesos de gentrificación, coste de la vida en la ciudad…

En las ciudades existen más servicios de todo tipo, desde transporte público hasta una oferta formativa de casi cualquier ámbito y a veces se nos olvida que mucha gente no tiene estas posibilidades en su día a día.

Muchas personas viven en el medio rural o en ciudades pequeñas en las que no existe esa formación presencial tan alta, de modo que la formación online es la solución perfecta que que les permite elegir entre qué estudios desean realizar.

La Universidad UVM, con su centro ejecutivo y sus 36 campus repartidos por todo el país, así como con su amplia presencia en la red, intenta subsanar esa deficiencia que tienen muchos ciudadanos en el acceso a los servicios que ofrecen las grandes ciudades.

Este centro, Universidad del Valle de México, ofrece apoyo permanente tanto online como presencial y un soporte técnico constante, situándose como una de las diez mejores universidades privadas del país.

Si sumamos la dependencia que tenemos de internet en la actualidad, las posibilidades que ofrece la red de redes y el hecho de que estudiar online permite estudiar y trabajar y que el estudiante sea el que marca su propio ritmo de estudio, la formación online es cada vez más demandada por los estudiantes y los propios centros.