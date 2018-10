¡Cuidado! Este mensaje puede borrar la información de tu consola PS4

Ciudad de México.- Este fin de semana muchos usuarios de PlayStation 4 reportaron un mensaje que contenía un malware el cual, al abrirlo, inhabilita la consola y luego pide a los dueños a formatearla a su modo original de fábrica, perdiendo con esto toda la información almacenada.

Sony señaló que esta “conciente de la situación” y que ya se encuentra trabajando en una “actualización del software del sistema para resolver este problema”.

A través de la página de Reddit un jugador de videojuegos compartió la forma en la que su consola sufrió por este glitch y afirma que no sirve de nada borrar el mensaje:

Hay una nueva falla que básicamente bloquea su consola y lo obliga a restablecerla de fábrica. Incluso eliminar el mensaje de la aplicación móvil no funciona. Me pasó durante Rainbow Six: Siege. Un jugador del otro equipo usó una cuenta ficticia para enviar el mensaje y se estrelló contra todo mi equipo. Solo uno de nuestros muchachos no se vio afectado y ha Sus mensajes privados".