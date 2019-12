Cybertruck podría ser peligrosa en diferentes partes del mundo

Alemania.- Luego de que Elon Musk, haya revelado su nuevo vehículo, la futurista Cybertruck, muchas personas quedaron maravilladas por la estética del vehículo, no obstante otros más no les terminó de convencer este auto, pues en un video que circuló por las redes, esta camioneta fue conducida por Los Ángeles y derrumbó una señal de tráfico, además de parecer no ser muy estable al momento de girar.

Pero esto no acaba aquí, ya que Stefan Steller, experto en SGS-TÜV Saar (una organización que se encarga de verificar la calidad de productos) menciona que la Cybertruck sería insegura en Europa.

La parte delantera del vehículo no debe estar rígida. El parachoques y el capó deben poder absorber energía para proteger a los peatones. Con Cybertruck nada se deforma en caso de un impacto; en cambio, enormes fuerzas actúan sobre los ocupantes. Las bolsas de aire ya no ayudan", mencionó Steller.

Ante este argumento dado por el experto, algunos países podrían compartir idelogías y prohibir este nuevo vehículo, inclusive México podría unirse a esta opinión, pero solo el tiempo confirmará esto. Cybertruck sale a finales de 2021.