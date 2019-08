Descubren nueva mutación que daría inmunidad natural al virus del VIH

Madrid, España.- Una nueva mutación genética se ha encontrado, se cree que es la responsable de una enfermedad muscular que afecta a cientos de personas, segun informaron investigadores españoles el jueves 29 de agosto.

También mencionaron que esta mutación crea una inmunidad natural contra el virus del SIDA. Se cree que esta pueda ser una pista para crear nuevos medicamentos para combatir el VIH.

Cuando menos hasta hoy solo se conoce el famoso caso del paciente alemán de Berlín, Timothy Brown, quien se libró del VIH por un trasplante de células madre que tenían una mutación extraña del gen CCR5, esto le dio una inmunidad natural contra el virus.

Esta nueva mutación afecta al gen de la Transportina 3 (TNPO3) que es mucho más raro, se descubrió dentro de una misma familia de España con una extraña enfermedad poco común llamada distrofia muscular de cinturas del tipo 1F.

El virólogo francés José Alcami comentó:

Esto nos ayuda a entender mucho mejor el transporte del virus en la célula, pero aún hay muchas cosas que no conocemos bien. Por ejemplo, no sabemos por qué el 5 por ciento de los pacientes infectados no acaban teniendo SIDA. Hay mecanismos de resistencia a la infección que entendemos muy mal", agregó el cientifico.