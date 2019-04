“Dios es una creación humana”: El científico español que ingresa a la NAS

Madrid, España.- Toda una vida dedicada a líneas de investigación que han sido descritas por expertos como uno de los esfuerzos científicos más significativos en el ámbito de la genética y el estudio de la evolución, ha permitido al biólogo Ginés Morata ser uno de los dos investigadores españoles que forman parte de dos trascendentales organizaciones científicas: la Royal Society del Reino Unido y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS por sus siglas en inglés).

En una interesante entrevista concedida a El País, Ginés Morata, quien será reconocido de forma oficial como un miembro de la NAS este sábado, compartió cuáles son las directrices de sus actuales indagaciones y expuso algunos planteamientos que han causado el asombro de los lectores: ¿existe la posibilidad de prolongar la vida humana por 500 años? ¿Llegará el momento en que el cuerpo sea capaz de regenerar órganos? ¿Qué se puede aprender sobre los tumores en las moscas para después aprovechar el conocimiento en el estudio de los padecimientos humanos?

En primera instancia, el científico fue cuestionado sobre si compartía una de las líneas que integran el libro Deconstruyendo a Darwin del biólogo y periodista Javier Sampedro: que Darwin mató a Dios. La respuesta del Morata ha trascendido a los titulares y a un ferviente movimiento en redes sociales generado por usuarios por demás interesados en las apreciaciones del investigador.

Es una forma de verlo. Dios es una creación humana. Dios no nos ha creado a nosotros: los humanos hemos creado a Dios. Darwin te hace ver que muchos de los atributos que tú dabas a Dios no eran de Dios, sino que es una cosa mucho más simple. En ese sentido, lo mata. No sé si yo utilizaría esa expresión pero, efectivamente, uno de los grandes logros de Dios era hacer no sé cuántos millones de especies en siete días. Pues es que no tiene nada que ver”, compartió Ginés Morata al periodista de El País Manuel Ansede.