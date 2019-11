Disney Plus bloquea a los usuarios que acceden de forma ilegal a su catálogo

Estados Unidos.- Desde su lanzamiento en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos, la nueva plataforma de streaming, Disney Plus, ha comenzado a tomar un pedazo del mercado a Netflix, además de que los usuarios se muestran contentos con el contenido.

Inclusive personas que no son provenientes a esas regiones, han podido disfrutar de series cómo The Mandalorian, gracias al uso de VPN, no obstante, esto no ha sido del visto bueno para la compañía del ratón más conocido del mundo.

Según informa CBR, la empresa, ha estado bloqueando estos últimos días a los usuarios que han hecho trampa para ver el catálogo de Disney Plus a través del método de NordVPN.

Para aquellos que no sepan, los VPN, son una especie de aplicaciones que permiten a los internautas enmascarar su IP para usos diversos, esto incluye engañar a un sitio web, haciéndole creer que te encuentras en otra región.