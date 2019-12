Dormir muy poco o demasiado puede provocar fibrosis pulmonar

Inglaterra.- Muchos dicen que si una persona duerme poco, es vulnerable a padecer alguna enfermedad, mientras que otros argumentan que mientras más horas de sueño tenga, será menos propenso a enfermedades debido a que su cuerpo estará más descansado.

Pues bien, debido a un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, dicta que el ser humano debe dormir alrededor de siete horas.

Por otro lado, si duerme menos de cuatro horas diarias, duplicaría el riesgo de contraer fribrosis pulmonar, mientras que si duermen durante 11 horas, el riesgo se triplicaría, por lo que se recomienda que se duerma de siete a ocho horas al día.

La fibrosis pulmonar es una condición devastadora que es incurable en la actualidad. Por lo tanto, el descubrimiento de que el reloj corporal tiene un papel clave para el desarrollo de la enfermedad abre nuevas formas de tratar o prevenir su condición", dijo el Dr. John Blaikley de la Universidad de Manchester.