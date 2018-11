Eduardo Garza podría haber confirmado un nuevo 'Mortal Kombat'

Ciudad de México.- Ya pasaron tres años desde el estreno del tan aceptado y espectacular Mortal Kombat X y los fans de la saga están a la espera por una nueva entrega.

Por suerte parece que una nueva entrega podría estar más cerca de lo que esperamos, o por lo menos eso parecen indicar recientes declaraciones de un actor de doblaje.

Eduardo Garza, reconocido director y actor de doblaje mexicano, reveló en su cuenta de Twitter que la agencia Pink Noise México no lo llamó para volver a interpretar a Kung Lao y Reptile personajes a los que dio voz en 'Mortal Kombat X' para 'Mortal Kombat XI'. Hasta el momento no se ha confirmado ningún juego de la saga que lleve ese nombre.

Más adelante, el actor publicó otro tweet en el que señaló que desconoce exactamente en qué está trabajando. No obstante, sus palabras apuntan a que hay un proyecto relacionado con Mortal Kombat en pie:

Desconozco si es Mortal Kombat XI, Mortal Kombat 10.5 o Mortal Kombat XXYZ o qué sea”.

Garza es un profesional con una amplia carrera en el doblaje latinoamericano. Aunque es mejor conocido por interpretar a personajes de televisión como Krilin ('Dragon Ball Z') y Elmo ('Plaza Sésamo'), también ha trabajado en videojuegos como League of Legends; Overwatch; Shadow of Mordor y Gears of War 4.

Además, fue el director de doblaje de proyectos como God of War; Batman: Arkham Knight; Detroit Become Humany Mortal Kombat X.

Como ya mencionamos, ni NetherRealm ni Warner Bros. Interactive han confirmado que una nueva entrega esté en desarrollo. Así pues, aunque las palabras de Garza indican que un nuevo Mortal Kombat está en camino, lo mejor de todo es tomarnos esta información con calma. Como siempre, estaremos al pendiente y te informaremos si se confirma.