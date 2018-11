El DLC de 'Assassin’s Creed Odyssey' llegará el 4 de diciembre

Ciudad de México.- Assassin's Creed Odyssey tendrá tres episodios que irán apareciendo en periodos de seis semanas.

Ubisoft tiene planeado que Hunter, el primero de los capítulos del DLC Legacy of the Blade, esté en sus plataformas a partir del 4 de diciembre. A éste le seguiran Shadow Heritage y Bloodline, con lo que estará cubierto el periodo invernal en cuando a material extra para Assassin’s Creed Odyssey.

La historia que veremos en Legacy of the First Blade nos contará la travesía de Darius, quien dentro del canon de Assassin’s Creed Odyssey, asesinó a Xerxes I de Persia.