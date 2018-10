El mito sobre si los microondas eliminan los nutrientes de la comida

Ciudad de México.- Muchas personas tienen diferentes ideas acerca de posibles desventajas al cocinar en los hornos microondas per realmente sabes ¿Cómo calienta el microondas?.

Los microondas convierten la energía eléctrica en energía de onda corta. Su sistema funciona haciendo que las moléculas de agua de la comida vibren y liberen calor rápidamente.

¿Este sistema destruye los nutrientes?

Casi todos los métodos que calientan la comida destruyen sus nutrientes y cada técnica que usan los humanos para calentar sus alimentos alteran tanto el sabor como el valor nutricional de maneras distintas. Hay tres factores principales que intervienen en este proceso: el tiempo, la temperatura y los niveles de humedad.

Un estudio con diversos métodos de cocción en 20 verduras con diferentes términos de capacidad antioxidante mostró que hervir y cocinar a presión deriva en una mayor pérdida de nutrientes que aquellos métodos en seco como el microondas u hornear.

El mito de que los microondas eliminaban los nutrientes proviene de un estudio publicado en el diario Science of Food and Agriculture que en un experimento mostró que un brócoli perdía la mayoría de sus nutrientes después de ser cocido en este aparato. Sin embargo, los investigadores, durante el experimento, no solo calentaron el brócoli sino que también le agregaron agua a la mezcla, lo que empobreció el contenido nutricional del vegetal.

Fuera de eso, no existe mucha evidencia de que el microondas elimine los nutrientes de los alimentos, aunque sí hay datos que sugieren que elimina el sabor, sobre todo porque es difícil obtener un alimento crujiente en un horno de microondas.