El número de likes de Instagram puede verse nuevamente con esta extensión

Ciudad de México.- Si eres una de las personas a quienes no les terminó de convencer que el número de likes de Instagram hayan desaparecido, entonces te alegrará saber que existe un forma muy sencilla en la cual puedes volver a ver la cifra de las personas que han reaccionado a tus publicaciones.

Cabe mencionar un ligero detalle, pues esta acción solo puede realizarse exlusivamente en la versión de escritorio (computadora o laptop).

Una vez mencionado esto, debe descargarse la extensión de Google, no te preocupes por el precio, pues es absolutamente gratuita, esta se llama The Return of the Likes (El regreso de los likes), solo bastará con tenerla instalada y listo.

Al momento que ingreses a tu cuenta de Instagram, podrás darte cuenta de que el número de likes ha regresado a su estado original.