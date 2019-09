El popular alimento que aumentaría el riesgo de cáncer, según investigación

Reino Unido.- Comer pollo pone a los consumidores en mayor riesgo de desarrollar una extraña forma de cáncer en la sangre llamada Linfoma no hodgkiniano, así como de padecer cáncer de próstata en el caso de los hombres, revelaron investigadores de la Universidad de Oxford.

El estudio realizado por los científicos implicó un monitoreo de 475 mil británicos de mediana edad durante un periodo de ocho años, entre el 2006 y el 2014. Las dietas de dichas personas fueron analizadas junto a las enfermedades que sufrieron.

Alrededor de 23 mil personas estudiadas desarrollaron cáncer.

El consumo de aves fue positivamente asociado con el riesgo de un melanoma maligno, cáncer de próstata y el Linfoma no hodgkiniano”, indica el reporte de la investigación publicado en la revista Journal of Epidemiology and Community Health.