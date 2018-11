El truco del iPhone que se volvió viral y le ha cambiado la vida a sus usuarios

Ciudad de México.- Hace tres años, con la actualización de iOS 9, Apple presentó una novedad que en su momento fue revolucionaria y que en teoría solucionaba alguno de los problemas más molestos de los iPhone y de los iPad.

Sin embargo, a pesar de su importancia, muchos usuarios la ignoraron. Y eso que desde entonces (hablamos de 3 años), los teléfonos y tabletas que la compañía ha sacado a la venta (del iPhone 6s y del iPad 2015 en adelante) cuentan con este sistema. Es decir, todos los productos que cuenten con la tecnología 3D Touch, que permite percibir diferentes grados de presión en la pantalla

Hablamos de la posibilidad de convertir el teclado virtual de iOS en un trackpad. Para hacerlo, tan solo hay que mantener pulsada la barra espaciadora y tachán, las letras desaparecerán y serán sustituidas por un espacio gris. Si movemos el dedo por esa superficie virtual, el cursor se moverá hacia donde le guiemos. Sí, como si estuviéramos usando el trackpad de un ordenador portátil.

¿Por qué es importante esta función y para qué se puede usar? Principalmente, para editar textos. Si hemos cometido una falta de ortografía o hay una errata en una larguísima publicación que hemos escrito en Instagram o en Facebook (o en uncorreo electrónico), tenemos dos opciones: una, o señalar con el dedo el punto exacto en el que se encuentra el carácter en el que hemos cometido el error; o dos, hacer el truco de la barra espaciadora y llevar el cursor justo al sitio que queremos. Os lo prometemos, el segundo sistema es mucho más sencillo.

¿Por qué decimos que le ha cambiado la vida a miles de personas? Por una sencilla razón: cada pocos meses un tuit en el que se revela este truco se hace viral, un indicativo claro de que todavía hay muchas personas que no recurren a este sistema que les puede facilitar de manera asombrosa la vida.

El (pen)último tuit que se ha publicado sobre este tema es de una usuaria llamada Krissy Brierre-Davis, que ha logrado iniciar una conversación de 52 mil personas que se dividen en dos: los que ya conocen esta herramienta y los que no. En este último bando está Mike Isaac, editor de tecnología del New York Times que ha tuiteado (en Twitter se hace llamar Rat King) una de esas frases que podría aparecer en la solapa de un libro: “Esto me acaba de cambiar la vida”.

Este sistema no solo sirve para mover el cursor a un punto exacto del texto. Si se pulsa una segunda vez, se puede seleccionar una palabra entera, una oración o un párrafo, para luego copiarlo o para borrarlo de una sola vez. Más fácil, imposible.