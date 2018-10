Elon Musk compara algunas de las redes sociales con los videojuegos

Ciudad de México.- Una comparación entre las redes sociales y los videojuegos es lo que hizo el responsable de SpaceX y co-fundador de Tesla, Elon Musk, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que esta plataforma era el “Dark Souls” de las redes sociales.

Para los que no conocen esa comparación, es decir que ‘algo’ es como Dark Souls, hace referencia a la dificultad y es una comparación que se ha realizado bastante desde la salida de esta saga, al punto que ya perdió toda gracia.

Pero el magnate, no se quedó ahí y fue más allá mencionando que Reddit sería Bloodborne, el cual viene a ser como el hermano menor de Dark Souls en cuanto a su dificultad y finalmente que Instagram es The Legend of Zelda. Esta última comparación no queda del todo clara pero se puede referir a que quizás no es tan difícil como los otros dos.

Esta no es la única mención a los videojuegos que realizó Musk recientemente, ya que hace tan sólo unos días bromeó con comprar Fortnite y cerrarlo.

Twitter is Dark Souls of social media. Reddit is Bloodborne. Insta is Zelda. — Elon Musk (@elonmusk) 21 de octubre de 2018