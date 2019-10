Estas aplicaciones están dañando tu iPhone sin que te des cuenta

Ciudad de México.- Las aplicaciones para smartphones son muy populares entre la población, sin embargo, existen muchas de estas apps que son un peligro inminente para nuestros dispositivos, y si eres un usuario de Apple, tenemos buenas y a la vez malas noticias.

Debido a un hallazgo por el equipo de Wandera, que determinó que exactamente 17 aplicaciones de la App Store son peligrosas para tu teléfono móvil.

Este descubrimiento argumenta que estas apps son malware, que genera ingresos a espaldas del consumidor, y esto empeora el funcionamiento y rendimiento de tu iPhone, debido a que funcionan en segundo plano y nunca se cierra, a menos que apagues tu dispositivo.

Actualmente, la empresa tomó cartas sobre el asunto y erradicó esas aplicaciones de la plataforma de descargas de Apple.

No obstante, se hará mención de ellas por si tienes alguna instalada para que la elimines lo más rápido posible.

RTO Vehicle Information

EMI Calculator & Loan Planner

File Manager – Documents

Smart GPS Speedometer

CrickOne – Live Cricket Scores

Daily Fitness – Yoga Poses

FM Radio PRO – Internet Radio

My Train Info – IRCTC & PNR

Around Me Place Finder

Easy Contacts Backup Manager

Ramadan Times 2019 Pro

Restaurant Finder – Find Food

BMT Calculator PRO – BMR Calc

Dual Accounts Pro

Video Editor – Mute Video

Islamic World PRO – Qibla

Smart Video Compressor

Comparte esto con tus conocidos que tengas un dispositivo de Apple para que elimine estos malwares de su celular.