Estas son las series de Netflix más visualizadas por el público mexicano

Ciudad de México.- Netflix es una de las plataformas de streaming con más presencia en el país azteca, inclusive, la misma empresa reveló el porcentaje de personas que ven series y películas extranjeras en México, 60 por ciento.

La plataforma digital reveló información sobre lo que a la población mexicana le gusta ver en Netflix, y muchas de esas producciones son internacionales.

Como ha sido demostrado por producciones como The End of The F...king World, The Rain y La Casa de Papel, grandes historias pueden venir de cualquier parte del mundo y ser amadas en todas partes", menciona la empresa de manera oficial.

Inclusive, comentan que el público azteca disfruta de las historias sin importar el idioma o páis en el que fue hecho. La pequeña lista es la siguiente:

1.Sex Education de Reino Unido

2.The End of the F...ing World de Reino Unido

3.Dark de Alemania

4.The Rain de Dinamarca

5.La Casa de Papel de España

6.Bodyguard de Reino Unido

Ahora que conoces esta información, podrás ir a la plataforma y ver las serie que te hacen falta.