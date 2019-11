Estos son los Juegos de paga que ahora son gratis en Play Store por el Buen Fin

Ciudad de México.- Un acontecimiento está llenando las tiendas departamentales y locales de comercio en el país azteca, esto es a causa del Buen Fin, muchas personas están arrasando en sus compras este año por las ofertas en varios comercios.

No obstante, si no tienes dinero en estas fechas, no te preocupes, que en la Google Play Store, para conmemorar el Buen Fin, se han puesto de forma gratuita juegos de forma temporal, así que debes apresurarte si quieres tenerlos en la biblioteca de tu Android.

Blu Escape – Hardcore Platformer (25 MXN)

Defense of Fortune 2 (20 MXN)

LASERBREAK 2 (18 MXN)

Reed 2 (6 MXN)

Reed (5MXN)

Evertale (5 MXN)

Dead Bunker 3: On a Surface (5 MXN)