Estos son los juegos gratis de Xbox y PlayStation para diciembre

Ciudad de México.- Xbox y PlayStation liberaron títulos gratuitos en varias de sus plataformas para sus usuarios este diciembre, te los dejamos puntuales y así los tengas listos.

Xbox

La plataforma de Microsoft anunció los juegos gratuitos para los usuarios de Xbox Live Gold con un video en sus canal de YouTube, entre ellos el popular 'Never Alone', además un clásico como 'Dragon Age II', como parte de su activación de Games with Gold. Nota, los títulos solo están disponibles para sus suscriptores y con crédito limitado.

PlayStation

Sony puso a la orden un buen inventario de juegos, pero diferenciados para sus plataformas en línea. Para el PS4 tenemos a 'Soma' y 'Onrush'; en el caso del PS3 llegan sin costo 'Steredenn' y 'Steinsgate'; y finalmente al PS Vita contará con 'Iconoclasts' y 'Papers', 'Please'. Hay que mencionar que aquí también especifican que los juegos están disponibles para suscriptores activos de PS PLUS.