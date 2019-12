Estudio revela que la luz nocturna de smartphones no sirve de nada

Mánchester, Inglaterra.- Es muy usual que los usuarios de un smartphone utilicen su dispositivo antes de dormir, mientras están en sus camas y observan algunas cosas antes de conciliar el sueño, no obstante, para estos casos, fue creada la famosa luz nocturna, que tornaba el color de la pantalla un tanto amarillento, para que no dañara los ojos en la oscuridad.

Inclusive, se creó una actualización de este filtro nocturno, el cual se volvió de color azul, y se comentaba que era aún más seguro que la luz amarilla, el cual se decía que conciliaba mejor el sueño y reducía los síntomas de la migraña.

No obstante, un estudio realizado por expertos de la Universidad de Mánchester, revelan que este filtro no sirve absolutamente de nada, mencionando que son más daños que beneficios que genera esta luz azul.

En un experimento realizado a ratones de prueba, se demostró que ese filtro de luz no generaba nada de sueño en los roedores que se vieron afectados por los reflectores de dichos colores.

Por ende, lo que significa que la luz nocturna no sirve de nada y no cumple con lo que s eprometió cuando esta implementación se reveló hace años atrás, no reduce los síntomas de la migraña y tampoco ayuda a dormir mejor.