FOTO: 'Baby Yoda' aparece en 'The Sims 4' por una actualización gratuita

Ciudad de México.- Actualmente en la cultura popular, uno de los personajes más queridos recientemente es el pequeño Baby Yoda, que hace acto de presencia en la nueva serie de Disney Plus inspirada en el universo Star Wars, The Mandalorian.

Ante esto, los internautas han hecho un sin fin de memes del pequeño infante, que para muchos es adorable y lindo, no obstante, este personaje no se salva nisiquiera de los gamers, pues en el título propiedad de EA, The Sims 4, aparece como un objeto inanimado, llamado 'The Child Statue' o 'La Estatua de Niño' dentro del juego.

En la actualización 1.59.73.1220 de The Sims 4, se añadió una pequeña estatua con la forma de Baby Yoda, esto solo en las versiones de PC y Mac respectivamente.

Esta pequeña adición corrió de la mano de la propia EA, esto pudo tratarse a que esta compañía tiene los derechos para crear videojuegos de Star Wars, y tras la inminente aceptación de los usuarios con Baby Yoda, era cuestión de tiempo de que hicieran algo así.

Por otro lado, Disney e EA pudieron haber firmado un acuerdo publicitario para que más personas se interesen en ver los episodios en la plataforma Disney Plus.