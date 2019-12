Facebook podría crear su propio sistema operativo para smartphones

Estados Unidos.- Facebook es una de las compañías más importantes en cuanto a redes sociales se refiere, no obstante, esta misma podría estar planeando crear un nuevo sistema operativo para smartphones, debido a que el Android de Google, no le permite algunas acciones y esto no terminó de convercerlos.

Conforme revela The Information, la compañía de Mark Zuckerberg ya ha contratado a un coautor de Windows NT, en la creación de una sistema operativo creado desde cero.

Realmente queremos asegurarnos de que la próxima generación tenga espacio para nosotros. No creemos que podamos confiar en el mercado o en la competencia para garantizar que ese sea el caso. Y así lo haremos nosotros mismos", reveló el vicepresidente de hardware de Facebook, Andrew Bosworth.

No se revelaron más detalles acerca de esta nueva idea que tiene la empresa, pero tal parece que un futuro cercano, podrían competir directamente con Android y iOS.