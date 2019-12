Google no permitirá a 'Fortnite' estar en la Play Store de Android

Estados Unidos.- Uno de los juegos battle royale más populares que existen en la actualidad y que puso en el mapa esta tendencia de 'el último en pie', Fortnite, título que goza de un gran renombre por haber aparecido primeramente en PC para posteriormente ser 'porteado' a consolas y smartphones.

No obstante, en esta última plataforma, la compañía Epic Games, no ha tenido la suerte que esperaba, pues la plataforma de Google Play Store, les ha negado que este juego se encuentre en el gran catálogo.

Mediante un comunicado oficial, Google le ha mencionado a la compañía madre de Gears of Wars, que no publicarán su battle royale por no pagar debidamente con la moneda estipulada.

Android dispone de múltiples tiendas de aplicaciones y opciones para que los desarrolladores distribuyan aplicaciones. Google Play tiene un modelo de negocio y una política de facturación que nos permite invertir en nuestra plataforma y herramientas para ayudar a los desarrolladores a construir negocios exitosos y mantener a los usuarios seguros", dicta el comunicado.

Esto se debió a que Epic Games, quería pagar con la moneda virtual del juego, los famosos paVos y no deseaba hacer las transacciones mediante Google Pay, y si esta aceptaba, le estarían dando privilegios que otras desarrolladoras no posee y no sería justo en ningún sentido.