Identifica las señales para saber si tu auto tiene problemas en su transmisión

Ciudad de México.- Los autos automáticos, tienen un sistema de transmisión de velocidades, el cual facilita en mover los cambios del auto sin necesidad de que el conductor intervenga directamente, sin embargo muchas veces este puede fallar, tú debes de saber cómo identificarlo.

No acelera

Una de las fallas más comunes, antes de que la transmisión deje de funcionar por completo, es la falta de aceleración al momento de cambiar de una marcha a otra. Esto es algo muy común, ya que el auto no puede acelerar libremente o se ahoga en ciertos cambios, uno de los motivos del porqué puede fallar es que uno de los engranes no funcione a la perfección y este se barra, o que simplemente sea un nivel de aceite bajo el cual lo afecta.

Ruido

La manera más fácil de saber que algo está mal con el motor de tu auto, es un sonido extraño, no se necesita ser un experto para saber que algo no anda bien con esto. Una de las causas de que tu auto haga ruido al mover un cambio de marcha nuevo puede ser, por que los engranes del auto no esten engrasados, esto puede hacer que no barran bien y si no son atendidas puede dañar toda la transmisión del coche.

Mantenimiento

Arreglar la transmisión del auto llega a ser bastante costoso, es por ello que debes mantenerlo en óptimas condiciones para evitar que este se descomponga. Una de las medidas es asegurar que siempre esté lubricado y que mantenga los niveles de aceite necesarios, además de llevarlo a revisión mínimo una vez al año o después de un viaje largo.